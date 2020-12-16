محافظ جنوب سيناء يبحث مشروع استخراج مياه الشرب من الآبار بالطاقة الشمسية

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جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة شنايدر إليكتريك مصر، يرافقه المهندس عمرو قنديل، خبير تطوير الأعمال بالشركة، وأسماء الشيمي، المساعد التنفيذي للرئيس الإقليمي لمتابعة الأعمال الخاصة بمشروع استخراج مياه الآبار للشرب والزراعة بالطاقة الشمسية لـ6 آبار في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على أن يجري الانتهاء من المشروع في نهاية شهر يناير المقبل، وافتتاحه بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا المشروع يعتبر مصدر مستدام للطاقة لتشغيل 6 آبار لمياه الشرب والزراعة، كبديل لاستخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن شركة شنايدر إلكتريك مصر، قدمت صوبة زراعية كبيرة لمواطني وادي سيلفا، لزيادة إنتاج الخضراوات المحلية والمحافظة على الرقعة الزراعية من الاندثار بسبب الجفاف الناتج عن عدم توافر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.

وأكد المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 400 أسرة يعيشون على مساحة حوالي 100 فدان، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لهم، مما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمواطنين، وتقديم منطقة وادي سيلفا كنموذج للاستدامة في مصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للعمل على تنمية بعض من القرى الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكانها.