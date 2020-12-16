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سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية بعد ساعات من تحسن الطقس (صور)

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سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية بعد ساعات من تحسن الطقس (صور) سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية بعد ساعات من تحسن الطقس (صور)

مصراوي Masrawy

07:40 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - مصراوي

تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار متوسطة، بعد ساعات من استقرار نسبي في حالة الطقس، دون تأثير على حركة المرور.

وباشرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية متابعة آثار موجة الأمطار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن موجة الطقس.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة لحظية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى الأحياء للتعامل مع النوة الحالية، بجانب التشديد على شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وكانت ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، أمس الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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