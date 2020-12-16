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"ثبتوه بالسلاح الأبيض".. ضبط المتهمين باقتحام وسرقة محتويات مدرسة في الإسكندرية

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"ثبتوه بالسلاح الأبيض".. ضبط المتهمين باقتحام وسرقة محتويات مدرسة في الإسكندرية "ثبتوه بالسلاح الأبيض".. ضبط المتهمين باقتحام وسرقة محتويات مدرسة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية، القبض على 3 عاطلين؛ لاتهامهم بسرقة 5 شاشات عرض، ودراجة نارية "تروسيكل" من داخل إحدى المدارس، بعد تهديد خفير المدرسة، بالأسلحة البيضاء.

تلقى قسم ثان الرمل بلاغا من خفير بمدرسة بدائرة القسم بدلوف ثلاثة مجهولين إلى داخل المدرسة محل عمله عن طريق تسلق السور وتهديده بأسلحة بيضاء والاستيلاء على 5 شاشات عرض - دراجة نارية "ترو سيكل ملكه" هاتفه المحمول وهربوا.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم ثالث المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وأضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه للمدرسة وتسلق سورها والدخول لفصول الطابق الثاني علوى وسرقة الشاشات والنزول لفناء المدرسة وحال قيامهم بسرقة الدراجة النارية "التروسيكل ملك المجني عليه" شعر بهم فقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء "2 مطواة ، سكين" كانت بحوزتهم واستولوا على التروسيكل وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط الشاشات المستولى عليها لدى عميل لهم سيئ النية سائق 21 سنة مقيم بدائرة قسم ثالث المنتزه كما تم ضبط التروسيكل والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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