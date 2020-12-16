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رئيس الهلال الأحمر: ميزانية 2021 منحت الأولوية لصحة الإنسان وسلامته

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رئيس الهلال الأحمر: ميزانية 2021 منحت الأولوية لصحة الإنسان وسلامته رئيس الهلال الأحمر: ميزانية 2021 منحت الأولوية لصحة الإنسان وسلامته
رفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة إعلانها

رئيس الهلال الأحمر: ميزانية 2021 منحت الأولوية لصحة الإنسان وسلامته

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن جلال العويسي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 - 1443هـ (2021م).

وثمن الدكتور العويسي الدعم غير المحدود الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- للقطاع الصحي في ميزانية العام الجديد، والذي جعل من صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى في ظل استمرار تحديات جائحة كورونا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى حرص القيادة على توفير كافة السبل للحفاظ على سلامة الصحة العامة.

وأكد رئيس الهيئة أن الميزانية حملت عنوان "صحة وطن" تأكيدًا على استمرار مساعي القيادة في توفير كافة السبل للتعامل مع الجائحة والحفاظ على الصحة العامة ومنح الأولوية لصحة الإنسان، ودعم مسيرة التنمية في كافة القطاعات الصحية وقطاع الخدمات الإسعافية في المملكة تحقيقًا للأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الميزانية تعكس رغبة الدولة في الإسراع باستعادة وتيرة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

واختتم الدكتور العويسي كلمته قائلًا: "نسأل المولى القدير أن يجعل ميزانية 2021 ميزانية خير وبركة ورخاء وازدهار، وأن يدوم على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها أمنُها وصحتها وسلامتها، وأن يزيد هذا الوطن رفعة وعزة وازدهارًا".رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن جلال العويسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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