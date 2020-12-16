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محافظ أسوان: وضع أكبر مسلة فرعونية بارتفاع 35 مترًا في ميدان المحطة بعد تطويره

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محافظ أسوان: وضع أكبر مسلة فرعونية بارتفاع 35 مترًا في ميدان المحطة بعد تطويره محافظ أسوان: وضع أكبر مسلة فرعونية بارتفاع 35 مترًا في ميدان المحطة بعد تطويره

مصراوي Masrawy

07:22 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحي القديم، ستشهد وضع أكبر مسلة فرعونية بارتفاع 35 مترًا بكورنيش النيل، في مواجهة ميدان المحطة، كما ستشمل كتابات باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، وكذلك ساعة كبيرة، بالإضافة إلى لوحة إعلانات.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بمشروعات التطوير والتجميل.

ووجه المحافظ بإزالة أي أكشاك أو تشوهات بصرية حتى لا يؤثر ذلك على الشكل الجمالي لهذه المواقع، وهو ما يتوازى مع طلاء واجهات المباني المطلة على ميدان المحطة، علاوة على واجهات سينما الصداقة والتي سيجرى تركيب شاشة كبيرة عليها للإعلان عن الأفلام السينمائية التي يجرى عرضها.

وطالب المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة، بمراجعة مداخل ومخارج ساحة انتظار السيارات المجاورة لحديقة درة النيل، لضمان تحقيق الانسيابية المرورية في ميدان المحطة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون شاشات حديقة درة النيل بواجهتين للرؤية لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين والزائرين لمشاهدة الأحداث والمباريات والمواد المسجلة، ليتواكب ذلك مع جعل المقاعد مزدوجة أيضًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن.

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