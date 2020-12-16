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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 10 إجراءات حكومية اليوم الأربعاء، لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

1- تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة كورونا.

2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح كورونا وإعلانها، والمعايير المتبعة.

3- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

4- فرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.

5- تطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات والتجمعات.

6- الاستمرار في إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

7- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

8- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

9- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين.

10- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر