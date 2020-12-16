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غرامات فورية وحضور الموظفين.. 10 إجراءات عاجلة من لمواجهة كورونا

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غرامات فورية وحضور الموظفين.. 10 إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة كورونا غرامات فورية وحضور الموظفين.. 10 إجراءات عاجلة من لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

07:18 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 10 إجراءات حكومية اليوم الأربعاء، لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

1- تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة كورونا.
2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح كورونا وإعلانها، والمعايير المتبعة.
3- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.
4- فرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.
5- تطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات والتجمعات.
6- الاستمرار في إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.
7- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
8- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
9- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين.
10- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

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