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إسرائيل تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا الأحد المقبل

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إسرائيل تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا الأحد المقبل إسرائيل تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

07:27 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن المكتب الرئاسي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء حملة التطعيم ضد يوم الأحد المقبل، فيما يكون العاملون في مجال الصحة أول من يحصل على اللقاح.

وقال المكتب الرئاسي، إن الرئيس رؤوفين ريفلين، سوف يشارك في فعالية رسمية بالقدس حيث سوف يتلقى التطعيم مع موظفي الصحة.

وكان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في 27 ديسمبر، ولكن هناك تكهنات بتقديم موعدها.

وصلت جرعات اللقاح الأولى إسرائيل قبل أسبوع. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ذلك إن البلاد يمكن أن تعطي 60 ألف لقاح في اليوم وأنه سوف يكون أول من يحصل على اللقاح.

ومن ناحية أخرى، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل الحاجز الذي حددته ، مما يعني إمكانية فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوز حاجز الـ2500 إصابة الذي حددته الحكومة لتشديد إجراءات مواجهة الفيروس.

وقالت الحكومة إنه في حال لم تثبت القيود المشددة فعالية خلال ثلاثة أسابيع قد يتم فرض إغلاق عام مجددا.

وتشهد إسرائيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في أعقاب فصل صيف معتدل نسبيًا، وفرضت الحكومة إغلاقًا ثانيًا في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تراجع الإصابات من حوالي تسعة آلاف إلى مئتين فقط. ثم بدأت تخفيف القيود تدريجيًا، مما أدى إلى زيادة أعداد الإصابة مجددًا.

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