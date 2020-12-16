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بايدن يرشح بيت بوتيجيج لتولي وزارة النقل

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بايدن يرشح بيت بوتيجيج لتولي وزارة النقل بايدن يرشح بيت بوتيجيج لتولي وزارة النقل

مصراوي Masrawy

07:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

‏ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، ترشيح بيت بوتيجيج لقيادة وزارة النقل الأمريكية.

ويعد ترشيك بيت بوتيجيج لقيادة وزارة النقل الأمريكية، يجعله أول منافس بايدن الديمقراطيين للرئاسة يحصل على دور في إدارته.

وحال اختياره لوزارة النقل، سيصبح أول شخص مثلي الجنس، يتم ترشيحه في منصب بإدارة بايدن.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن مجلس الوزراء الأمريكي الجديد سيكون تاريخيًا ويثمل كل أمريكا، كما سيواجه الأزمات التي تواجهنا حاليًا.

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