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محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي في مركز بنها (صور)

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محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي في مركز بنها (صور) محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي في مركز بنها (صور)

مصراوي Masrawy

07:05 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية بميت راضي التابعة لمركز ومدينة بنها، لمتابعة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف على جاهزيتها لاستقبال المرضى في ظل الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها المحافظة لمجابهة .

رافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة هناء سرور، مساعدة وزيرة الصحة للرعاية الأساسية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة.

وطالب المحافظ، تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.

وتجول المحافظ ومساعدة الوزيرة داخل أقسام الوحدة، وتفقد الصيدلية، وجرى التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة، ووجود أدوية لبروتوكول علاج فيروس كورونا للمخالطين والحالات الإيجابية سواء من الكبار أو الأطفال.

كما تفقدا الاستقبال واستمع المحافظ من مدير الوحدة الصحية لشرح مفصل لكيفية استقبال الحالات والتعامل معها، كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان وغرفة الكشف والسونار.

ووجه العاملين بالوحدة من الأطباء وأطقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

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