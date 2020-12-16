القضاء الفرنسي يدين 14 شخصًا في هجمات "شارلي إبدو" بباريس عام 2015

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

‏

ثبتت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، طلب الادعاء العام وأقرت السجن من 4 إلى 30 عامًا لكل المتهمين بقضايا مجلة "شارلي إيبدو" وسوبرماركت "كاشير ومون روج".

‏وأدان القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، 14 شخصًا في هجمات شارلي إبدو الإرهابية بباريس عام 2015، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقتل في الهجوم 17 شخصًا، من بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير، وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة واثنان من المارة.

وطالب الاتهام بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد.

وأكد ممثلو الادعاء أن الضالعين في الهجوم مباشرة، وهم ثلاثة، قتلوا برصاص قوات الشرطة. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وتتراوح أعمارالمتهمين بين 29 و68 عامًا. وهم يحاكمون لأول مرة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وينفون التهم التي وجهت إليهم.

وقالت محامية الدفاع، زوي روايو، إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من يناير 2015، يجب أن تكون الاستجابة "عدالة نموذجية لا دموية". وكانت تلك الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.