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"فيسبوك" يحذف 3 شبكات واحدة ترتبط بالجيش الفرنسي واثنتين روسيتين

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"فيسبوك" يحذف 3 شبكات واحدة ترتبط بالجيش الفرنسي واثنتين روسيتين "فيسبوك" يحذف 3 شبكات واحدة ترتبط بالجيش الفرنسي واثنتين روسيتين

مصراوي Masrawy

07:12 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

نيويورك - (بي بي سي)

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها أزالت 223 حسابًا وصفحة ومجموعة، على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، ضمن 3 شبكات تابعة لحسابات في فرنسا وروسيا، بدعوى أنها أنشأت مئات الحسابات المزيبفة، وتنشر معلومات كاذبة في دول عديدة في إفريقيا،
وشطبت شركة "فيسبوك" 274 حسابًا على صفحتها كما شطبت 18 حساب على موقع إنستجرام. ومجموعة من الصفحات الأخرى.
وأردفت أن أصحاب هذا النشاط حاولوا "الظهور كمواطنين محليين في البلدان التي استهدفوها"، و"نشروا في المقام الأول باللغتين الفرنسية والعربية أخبارًا لها علاقة بسياسات فرنسا في إفريقيا الفرانكوفونية".

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