مؤسسة مجدي يعقوب و"الشكاوى الحكومية" تستجيبان لاستغاثة والد الطفل "رمضان"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل فريق العمل بالمنظومة، وناشد خلالها والد الطفل "رمضان. م" الجهات الحكومية بالتدخل لعلاج نجله البالغ من العمر سبعة أشهر فقط، والذي يعاني من عيب خلقي في القلب "رباعي فالوت" منذ ولادته، بما جعله بحاجة للخضوع لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في هذا الصدد إلى أنه فور رصد الاستغاثة تم التواصل مع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث قام بالتنسيق مع مؤسسة "مجدي يعقوب" للقلب، لإنهاء إجراءات نقل الطفل إليها، وذلك اعتماداً على التقرير الطبي الحديث للحالة، والذي تم إعداده بواسطة الطبيب المعالج للطفل بمستشفى إسنا التخصصي، حيث جرى حجزه بها بصفة مؤقتة لحين التنسيق لنقله لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، وأوصى التقرير بضرورة إخضاع الطفل لجراحة قلب مفتوح بصفة عاجلة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم في ذات السياق التنسيق مع الدكتور محمود خضر، مدير مستشفى إسنا التخصصي، وتكليف أحد الأطباء بالمستشفى بمصاحبة الحالة خلال نقلها إلى مؤسسة "مجدي يعقوب" للقلب، حتى التسكين داخلها، للاطمئنان على صحة الطفل، كما تم الاتصال بالدكتور خالد يوسف، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر لتوفير سيارة إسعاف مُجهزة لنقل الحالة، وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف مناسبة لإتمام نقل الطفل.​