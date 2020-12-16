ضمن "تمكين 2".. توزيع 34 مشروعًا للشباب في أسيوط (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

وزّع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات للشباب والفتيات، ضمن المرحلة الأولى لمشروع "تمكين 2" بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية، وإسراء عبدالجابر، مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بأسيوط، ومحمد رمضان، مدير مشروع تمكين في مشروع بلان انترناشيونال مصر، وعلي عبدالله، مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب التابع لديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تعزيز وتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال وتدريبهم ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة تستجيب لسوق العمل، مطالبًا الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح.

وقالت إسراء عبدالجابر، إنه جرى توزيع 34 مشروعًا كمرحلة أولى، من بينهم مشروعات (خياطه، وأدوات منزلية، وحلويات، ومنظفات، وتربية دواجن، وأعلاف) من إجمالي 100 مشروع يجري تنفيذها لبرامج "مشروع تمكين2" الاقتصادي الاجتماعي الشامل للشباب والفتيات والممتد لمدة 3 سنوات من يناير 2019 حتى يونيو 2021.

وأشارت إلى توفير الأدوات والمعدات اللازمة بمركز ومدينة أسيوط ومركز أبوتيج بتكلفة إجمالية 3 ملايين و355 ألف جنيه كـ"منح لا ترد" مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، إذ يستهدف المشروع تدريب 500 شاب وفتاة في سن من 18 إلى 35 عامًا من الطلاب وخريجي الدبلومات والجامعات.