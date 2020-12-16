رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل واعية ومحصنة وعصية على التحديات

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السودان - (ا ش ا)

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، أن القوات المسلحة السودانية ليست كجيوش الدول التي انهارت أمام شعبها، وحلت محلها الجماعات المسلحة، مشددًا على أنها باقية ما دامت دولة السودان باقية، وستظل القوات المسلحة واعية ومحصنة وعصية على التحديات والمتربصين بها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، شهد اليوم في أكاديمية نميري العسكرية العليا، في مدينة أم درمان بالخرطوم، احتفال الأكاديمية بتخريج دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا، وذلك بحضور وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس هيئة الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، في كلمة خلال الاحتفال، إن القوات المسلحة مستمرة في تطوير المناهج والعمل على مراجعات برامج التدريب و فنون القتال والحرب في كافة المجالات.

وأضاف أن الدارسين نالوا التدريب في العلوم العسكرية والسياسية والاجتماعية والإستراتيجية، لافتا إلى أنهم في أتم الاستعداد لتحمل المسئولية في مواقعهم المختلفة مدنيين وعسكريين.

وتضم الدورات عددًا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة، إلي جانب قيادات من الخدمة المدنية، وعددًا من الضباط من الدول الصديقة والشقيقة للسودان.