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أسقط الشباب بهدف قاتل.. "العمري" يعبر بالقادسية إلى ربع نهائي كأس الملك

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أسقط الشباب بهدف قاتل..

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره "الشباب" بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وانتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، فيما استمر السجال في الشوط الثاني بين الفريقين، وبنتيجة سلبية، حتى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين (الدقيقة 89) عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق القادسية تقدم لها اللاعب حسن العمري ليسكنها شباك الشباب محققاً الهدف الذي قاد به فريقه إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

القادسية الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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