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"صحة عسير" تنفذ حملات رش في 15 مركزاً

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"صحة عسير" تنفذ حملات رش في 15 مركزاً "صحة عسير" تنفذ حملات رش في 15 مركزاً
لمكافحة الطور اليرقي للبعوض

أعلنت صحة عسير، رش (30،188 876) متراً مربعاً من المسطحات المائية لمكافحة الطور اليرقي للبعوض خلال العام المنصرم.

كما قامت برش (3534) قرية و(27965) منزلاً وتغطية (16465) غرفة، إضافة إلى تحييد الخطر وحماية (434434) من السكان.

ونفذت حملات رش للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي في (51) مركزاً، حيث تم رش (3822) منزلاً، و(11219) غرفة، وحماية (26474) من السكان، خلال ثلاث حملات رش عبر (135) فرقة.

وأجرت خلال العام نفسه، فحص (257) ملاريا طفيلية. وبلغ عدد الفحوصات عن طريق شرائح البحث السلبي للملاريا (10673) شخصا، إضافة إلى فحص (163) فحصا لليشمانيا، من خلال (65) مهمة منفذه.

وعبر المختبر الحشري، أجريت (192) مهمة، حيث تم استكشاف (7962) موقعا و(288) غرفة.

إلى ذلك، جرى تنفيذ أربع دورات تدريبية خلال العام الماضي، استفاد منها 165 متدربا، ما بين أخصائي وفني في مجال مكافحة نواقل المرض.صحة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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