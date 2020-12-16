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ملك البحرين يبادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا

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ملك البحرين يبادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا ملك البحرين يبادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا

ملك البحرين يبادر بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا

بادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ونوه ملك البحرين إلى أن الله قد حبانا بالبحرين بمجتمع واعٍ حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة البلاد الحد من انتشاره في المجتمع.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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