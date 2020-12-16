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شكري يؤكد استعداد لمساندة الكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي

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شكري يؤكد استعداد مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي شكري يؤكد استعداد لمساندة الكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي

مصراوي Masrawy

06:46 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد صفوت:

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، الدكتور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2021.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، إن اللقاء يأتي في إطار إعداد الجانب الكونغولي لرئاسته المقبلة للاتحاد الأفريقي، وحرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في هذا الصدد في ضوء تولي الرئيس عبدالفتاح ، رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال المقابلة بحث سُبُل دعم الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي في المجالات الموضوعية والفنية واللوجستية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وإمكانية تدريب الكوادر الكونغولية في شتى الموضوعات ذات الصلة كالمراسم والمؤتمرات، حيث أعرب وزير الخارجية عن استعداد الاسهام بخبراتها لمساندة الكونغو الديمقراطية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في ظل العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، وأوجه تطويرها ودعمها في شتى مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على السلم والأمن القاري، بجانب التطرق لعدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على أهمية التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة ومحددة لدفع العمل الأفريقي المشترك اتساقًا مع أجندة التنمية 2063، بما في ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا من ناحية أخرى على الحاجة لتعزيز التعاون المشترك لاجتياز جائحة كورونا ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها.

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