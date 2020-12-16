الأمم المتحدة: أسراب الجراد تنذر بأزمة غذائية في اليمن والقرن الأفريقي

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الجراد الصحراوي يهدد بتسريع وتيرة الأزمة الغذائية في اليمن والسودان ومنطقة القرن الأفريقي.

وقالت منظمة الفاو في بيان: "تتشكل أسراب الجراد الجديدة بالفعل وتهدد بغزو جديد لشمال كينيا والتكاثر أيضا جار على جانبي البحر الأحمر، ما يشكل تهديدا جديدا لإريتريا والسعودية والسودان واليمن".

وحدث هذا جراء "الأحوال الجوية المواتية والأمطار الموسمية الواسعة الانتشار التي تسببت أيضًا في تكاثر شامل في شرق إثيوبيا والصومال".

وقالت منظمة الفاو إن الإعصار جاتي "جلب فيضانا إلى شمال الصومال الشهر الماضي، ما يسمح بزيادة موجات الجراد في الشهور المقبلة".

وناشدت منظمة الفاو المانحين بتقديم 40 مليون دولار لدعم برنامج المراقبة والسيطرة على الآفات التابع لها في خمس دول تعتبر الأكثر تعرضًا للخطر وهي إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

وقالت: "أكثر من 35 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه الدول الخمس، وتقدر الفاو أن هذا العدد يمكن أن يزيد بواقع نحو 5ر3 مليون في حال لم يتم اتخاذ إجراء للسيطرة على أحدث انتشار".

وقالت منظمة الفاو ووكالتان أخريان تتبعان الأمم المتحدة أوائل الشهر الجاري إن أجزاء من اليمن التي مزقتها الحرب الأهلية، سوف تواجه ظروف مجاعة في الشهور القليلة المقبلة.