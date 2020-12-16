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أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة

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أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة
في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة

تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد القادم الموافق 5 / 5 / 1442 هـ تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

و يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر، ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.القوات الخاصة لأمن الطرق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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