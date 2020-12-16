مدرب أسوان عقب فوز فريقه: الدوري ليس مباراتين فقط والمشوار مازال طويل

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أسوان – إيهاب عمران:

قال الكابتن سامي الشيشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، عقب فوز فريقه على نادي طلائع الجيش، في ثاني مباريات الدوري العام، اليوم الأربعاء، إن الدوري ليس مباراتين فقط والمشوار مازال طويل، واستغلال الفرص كان سر الفوز الذي تحقق اليوم، والذي اعتبره مكافأة للجميع "الإدارة والجهاز واللاعبين" على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يحترم المنافسين، ويستفيد من عناصر الخبرة بالفريق وأهمهم هيثم الفيل، فضلًا عن اللعب بالأسلوب الذي يناسب إمكانات اللاعبين، مؤكدًا أن كل لاعب بالقائمة له دور ووقت للمشاركة، وسيبدأ من الغد الاستعداد لملاقاة المصري بالجولة الثالثة.

ونجح فريق أسوان في تحقيق انتصاره الثاني بالدوري الممتاز ليحتل صدارة المسابقة مؤقتًا، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في ثاني مباريات مسابقة الدوري العام بنسختها رقم 62.