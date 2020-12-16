رئيس جامعة المنوفية يفتتح مبنى كلية طب الأسنان الجديد (صور)

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المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، مبنى كلية طب الأسنان، بحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد القاصد، للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجوري، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة، والدكتورة رباب مبارك، وعمداء الكليات.

وقد أعرب "مبارك"، عن سعادته بافتتاح مبنى كلية طب الأسنان والذي يُعد إنجازًا جديدًا لجامعة المنوفية، إذ جُهز على أعلى مستوى طبقًا للمعايير الهندسية والجودة اللازمة، وتفقد رئيس الجامعة المبنى المكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية يضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملي ومكاتب إدارية.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية ستكون من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات وتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير النواحي العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة التي تشمل طب الفم وعلاج اللثة والأشعة، والاستعاضة الصناعية، وعلاج الجذور، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.