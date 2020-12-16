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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في ختام زيارته لمصر اليوم.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ولي عهد أبوظبي لمناقشة العديد من القضايا المشتركة وتعزيز سبل التعاون وأواصر العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينة، فضلا عن تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.​