أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: توفير الخدمات لقضاة مجلس الدولة على رأس أولوياتنا

Print
محافظ القاهرة: توفير الخدمات لقضاة مجلس الدولة على رأس أولوياتنا محافظ القاهرة: توفير الخدمات لقضاة مجلس الدولة على رأس أولوياتنا

مصراوي Masrawy

06:01 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:​

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بروتوكولي تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة وبين محافظة القاهرة ومجلس الدولة للمعاونة في النهوض بالخدمات المقدمة لقضاة مجلس الدولة.

حضر مراسم التوقيع المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، والمستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وعدد من قضاة المجلس.

وأكد محافظ القاهرة، على أن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.

وشدد على أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة وخاصة قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات قضاة مجلس الدولة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية