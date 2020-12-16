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بومبيو يدخل في حجر بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا

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بومبيو يدخل في حجر بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا بومبيو يدخل في حجر بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا

مصراوي Masrawy

06:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

دخل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في حجر بعد مخالطته شخصًا جاءت نتيجة اختباره للكشف عن كورونا إيجابية، وذلك وفقًا لما أعلنه متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن بومبيو أجرى اختبارًا وجاءت نتيجته سلبية، مشيرًا إلى أن دخول بومبيو في حجر يأتي اتباعا لتعليمات هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها وقال إنه يخضع لمراقبة فريق أطباء تابع للوزارة.

ونظرا لحماية الخصوصية الشخصية، لم تفصح الوزارة عن اسم الشخص الذي اختلط به بومبيو.

وتنص تعليمات هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها على إمكانية أن ينهي الشخص حجره بعد سابع يوم في حال أجرى اختبارًا وجاءت نتيجته سلبية، على أن يتم هذا الاختبار في خامس يوم بعد المخالطة على أقل تقدير.

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