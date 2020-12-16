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عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية تلقوا لقاح "سبوتنيك-V"

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عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية تلقوا لقاح "سبوتنيك-V" عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية تلقوا لقاح "سبوتنيك-V"

مصراوي Masrawy

06:14 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

- (ا ش ا)

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية قد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضمن إطار حملة التطعيم المجانية ضد المستجد.

وأعرب سوبيانين، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مجلس دوما العاصمة موسكو، حسبما نقلتها قناة "روسيا اليوم" عن أمله في أن يصبح التطعيم ضد الفيروس التاجي متاحًا لجميع سكان العاصمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن مصنعًا خاصًا بإنتاج اللقاح سيفتتح في مجمع "تيكنو بوليس موسكو" الاقتصادي في غضون أسابيع.

وصرح عمدة موسكو بأن نظام التأهب المرتفع الذي اعتمدته سلطات المدينة أصبح أنسب طريقة للتعامل مع تفشي العدوى، موضحا أن السلطات المحلية اقتنت حسب الخطط المطروحة أكثر من ثلاثة آلاف جهاز تنفس اصطناعي، ولذلك لم يضطر الأطباء، حتى عند ذروة الجائحة، إلى اتخاذ قرارات بشأن أي من المرضى سيتم إنقاذه.

وشدد سوبيانين على أن سلطات موسكو تمكنت من تقديم المساعدات الاجتماعية إلى كافة السكان المحتاجين خلال الجائحة، بالإضافة إلى دعم 49.5 ألف شركة ومؤسسة في القطاعات المتضررة، يصل عدد العاملين فيها إجمالا إلى 770 ألف شخص.

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