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‏نتنياهو يوجه رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطني

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‏نتنياهو يوجه رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطني ‏نتنياهو يوجه رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطني

مصراوي Masrawy

06:06 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكلات

وجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، رسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني الـ 49 للمملكة، الذي يوافق يوم الـسادس عشر من شهر ديسمبر كل عام.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن نتنياهو كتب على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49"، مضيفًا: "لا شك أن عامكم الـ50 سيتحلى بالنمو والازدهار كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".

كانت إسرائيل قد وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع الإمارات والسودان والبحرين، وهو أول اعتراف بالدولة العبرية من جانب دول عربية في غضون ربع قرن.

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