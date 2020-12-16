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بايدن يعتزم تلقي لقاح كورونا علنا لإظهار ثقته به

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بايدن يعتزم تلقي لقاح كورونا علنا لإظهار ثقته به بايدن يعتزم تلقي لقاح كورونا علنا لإظهار ثقته به

مصراوي Masrawy

05:57 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

واشنطن - (ا ش ا)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال وقت قريب.

وأوضح ريك برايت، عضور الهيئة الاستشارية لمكافحة التي شكلها بايدن، في لقاء خاص مع "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأربعاء، أن بايدن "لا يرغب في تقديمه عن البقية بالضرورة.. إنما يرغب في التأكد من أن الجرعات المحدودة للقاح متاحة لجميع الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه".

وقال برايت إن من بين الأشخاص الذين سيتلقون الجرعات الفئات الأكثر ضعفًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص بمرافق الرعاية الطويلة الأجل.

ولفت إلى أن الخطوة تعد إظهارًا لثقة بايدن في اللقاح، وأنه يرغب أن يفعل ذلك علنًا؛ حتى يعرف الأشخاص أنه واثق للغاية في النتيجة، وأشار إلى أن هناك مناقشات بشأن تلقي بايدن للقاح وأنه أمر وشيك وسيحدث، وإنها مجدر مسألة توقيت ولوجيستيات تتعلق بالحصول على اللقاح، نافيًا أن يكون هناك "أي تردد في ذلك على الإطلاق".

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