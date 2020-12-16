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تونس: اقتناء مليوني جرعة لقاح كورونا بحلول أبريل المقبل

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تونس: اقتناء مليوني جرعة لقاح كورونا بحلول أبريل المقبل تونس: اقتناء مليوني جرعة لقاح كورونا بحلول أبريل المقبل

مصراوي Masrawy

05:53 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

تونس - (ا ش ا)

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن التونسية نسقت مع البنك الدولي بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء لقاح "فايزر- بايونتيك" في حدود مليوني جرعة ستكون جاهزة في شهر أبريل المقبل، وسيتم تقديمها بالمجان للفئات ذات الأولوية.

وأكد هاشمي الوزير المدير العام لمعهد "باستور" الصحي بتونس، وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء، أن تونس ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "كورونا" من شركة فايزر الأمريكية، لافتًا إلى أنه السلطات الطبية في تونس لديها نيه لتوريد كميات إضافية في مرحلة لاحقة.

وتشهد تونس تزايدًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 3 آلاف و956 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 113 ألفًا و241 حالة.

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