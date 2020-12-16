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إحباط ترويج 100 طربة "حشيش وهيدرو" بـ مليون جنيه في الإسماعيلية

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إحباط ترويج 100 طربة "حشيش وهيدرو" بـ مليون جنيه في الإسماعيلية إحباط ترويج 100 طربة "حشيش وهيدرو" بـ مليون جنيه في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

06:12 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطل وسائق بحوزتهما 90 طربة حشيش و10 كيلو من المادة الفعالة لمخدر الهيدرو والبانجو بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والاشتراك مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي)، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة .

وتم استهدافهم وضبط 90 طربة لمخدر الحشيش –وزنت 18 كيلو جرام - مبلغ مالي–هاتف محمول –دراجة نارية) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

كما ضبط (كمية من مخدر الهيدرو المادة الفعالة لمخدر البانجو "معدلة وراثياً" وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي–هاتف محمول) بحوزة (سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على عملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000– مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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