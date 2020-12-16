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تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

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تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو" تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتصنيع مخدر الفودو والاتجار به.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم في عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

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