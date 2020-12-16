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"الاتفاق" يوقع مع 5 جهات لتفعيل الشراكات المجتمعية

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"العوهلي" يعد بتسخير كافة الإمكانيات لبلوغ الأهداف المشتركة

وقعت إدارة نادي الاتفاق خمسة عقود مع عدة جهات مختلفة للشراكات المجتمعية للنادي؛ وهي: الجمعية الخيرية لترميم المنازل، وجمعية سواعد للإعاقة الحركية، والجمعية للتربية الخاصة (جستر فرع الخبر)، وجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، والمعهد السعودي العالمي.

وأجريت مراسم التوقيع ظهر اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية فيصل عبدالله فؤاد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لترميم المنازل حمد ثواب الخالدي، والمدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة صالح عبدالله العمري، إلى جانب الرئيس التنفيذي بنادي الاتفاق معاذ بن ماجد العوهلي.

وفي كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة أبدى "العوهلي" سعادته بالتوقيع مع خمس جهات مختلفة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن باب الشراكة المجتمعية مفتوح مع بوابة الشرق "نادي الاتفاق".

وأضاف "العوهلي": "بإرث كبير صنعه رجالات نادي الاتفاق طوال تاريخه الممتد منذ 75 عاماً وحتى الآن، نسعى من خلال مسيرة النادي أن نظل النادي الأول في المنطقة الشرقية في كافة الجوانب، ومنها دورنا المجتمعي".

وأضاف: "نعدكم مع المسؤولية المجتمعية بنادي الاتفاق، أن نسخر كافة الإمكانيات لكي نصل معكم لبلوغ الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع".

وجرت مراسم توقيع الرئيس التنفيذي بنادي الاتفاق مع الجهات المختلفة؛
وهم: جمعية سواعد للإعاقة الحركية مثلها المدير التنفيذي للجمعية خالد مسعود الهاجري، وجمعية ترميم ومثلها المدير التنفيذي للجمعية علي سعيد الأسمري، وجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية مثلها المدير التنفيذي ياسمين جميل العزمان، والجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر فرع الخبر)، ومثلها المدير التنفيذي صالح عبدالله العمري، والمعهد السعودي العالمي ومثله المدير العام للمعهد حمد مهدي أبالحارث.

واختتم الحفل بالتقاط الصور الجماعية وتبادل الهدايا التذكارية.

إدارة نادي الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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