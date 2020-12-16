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محافظ أسوان يشهد حفل ختام مسابقة أم حبيبة لرواد الأعمال

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محافظ أسوان يشهد حفل ختام مسابقة أم حبيبة لرواد الأعمال محافظ أسوان يشهد حفل ختام مسابقة أم حبيبة لرواد الأعمال

مصراوي Masrawy

05:50 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي للتصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة أم حبيبة لرائدات ورواد أعمال أسوان 2020، بحضور شمس علي بهي، مدير عام المؤسسة بأسوان، ولجنة المحكمين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة أطلقت مبادرة بعنوان "شباب أسوان يبتكر" والتي تقدم لها 530 شابًا وفتاة بمشروعات مختلفة، وجرى اختيار أفضل 100 مشروع منهم، كما جرى تخصيص مجموعة من الدورات التدريبية لتوعية أصحاب هذه المشروعات ليكونوا رواد أعمال جادين.

وشدد على حرص المحافظة على نجاح هذه المبادرة والتي يأتي تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لتوفير فرص عمل لهم بشكل مناسب وبأفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وقدم المحافظ شكره لمسئولي مؤسسة أم حبيبة العريقة التابعة لشبكة أغاخان للتنمية، لحرصهم على تنظيم هذه المسابقة الجادة للعام الثالث على التوالي.

ومن جانبها، قالت شمس علي بهي، إن التصفيات النهائية للمسابقة شارك فيها 160 مشروعًا للمرحلة العمرية من 21 إلى 35 سنة، وجرى إجراء التصفيات بينهم ليصلوا إلى 23 مشروعًا في 9 قطاعات متنوعة، حيث سيجرى اختيار الأفضل منهم لمنحهم الجائزة المخصصة من المؤسسة بمبلغ مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجرى منح الفائزين مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 ألاف إلى 100 ألف جنيه وفقًا لتقييم لجنة المحكمين، بجانب برنامج متكامل للدعم الفني من خلال حاضنة الأعمال التابعة للمؤسسة، كما أنه يجرى ربط المشاريع من خلال خدمات التشبيك مع الأسواق وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات لمتابعة كل مراحل تنفيذها وتحقيق المردود الإيجابي منها.

وشهد محافظ أسوان أيضًا توقيع عقد الشراكة بين أصحاب مشروعين لرائدات الأعمال الهادف لتحقيق التكامل فيما بينهم والوصول لمزيد من النجاحات في ريادة الأعمال.

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