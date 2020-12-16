واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية

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مصراوي Masrawy

وكالات

حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أربع كيانات لتسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إلى أن مبيعات البتروكيماويات الإيرانية تعتبر مصدر دخل مهم للنظام الإيراني وتساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وقال وزر الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستغمل ضد الأشخاص الذين يدعمون الجهات الفاعلة غير المشروعة المنخرطة في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وأعلن فرض ‏عقوبات أمريكية على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.