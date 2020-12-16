أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية

Print
واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية

مصراوي Masrawy

05:42 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات
حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أربع كيانات لتسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إلى أن مبيعات البتروكيماويات الإيرانية تعتبر مصدر دخل مهم للنظام الإيراني وتساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية.
وقال وزر الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستغمل ضد الأشخاص الذين يدعمون الجهات الفاعلة غير المشروعة المنخرطة في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
وأعلن فرض ‏عقوبات أمريكية على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية