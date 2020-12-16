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بعشرة لاعبين.. التعاون يزيح ضمك من مسابقة كأس الملك

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في افتتاح دور الـ16.. وبثنائية

بعشرة لاعبين.. التعاون يزيح ضمك من مسابقة كأس الملك

تأهل التعاون لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره ضمك 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف جاء عند الدقيقة الثانية من قدم سيدريك أميسي.

وشهدت الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول خروج لاعب التعاون ياسين برناوي بالبطاقة الحمراء التي منحها الحكم ماجد الشمراني للّاعب، ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني حاول ضمك العودة للمباراة لكن المحاولات كانت سلبية.

وفي الدقيقة 76 تصدى حارس التعاون "كاسيو" لتسديدة أيمن حجيلي، لترتد كرة سريعة للتعاون يقودها "أميسي" الذي حول الكرة بدوره إلى "توامبا" والأخير أودع الكرة داخل شباك حارس ضمك خالد شراحيلي كهدف ثان.

وقلص لاعب ضمك "زيلايا" النتيجة عند الدقيقة 90 برأسية رائعة داخل شباك "كاسيو".

ولم تكن الدقائق الأربع الوقت بدلاً من الضائع كافية لعودة ضمك للمباراة الذي ودع المسابقة بثنائية التعاون.

التعاون ضمك كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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