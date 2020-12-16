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ألف مخالفة رصدتها مفتشات موارد الرياض على عدة منشآت

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أغلبها متعلقة بتوظيف السعوديين

ألف مخالفة رصدتها مفتشات موارد الرياض على عدة منشآت

رصدت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أكثر من مخالفة خلال الزيارات الميدانية لأنشطة مختلفة وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح فرع الوزارة أن الفرق النسائية نفذت خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 1000 زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية الرياضية، بالإضافة إلى بعض المشاريع النسائية الصغيرة داخل الأحياء، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأضاف: "الزيارات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها أسفرت عن رصد ما يقارب من 100 مخالفة أغلبها للفقرة (20 و21) التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، بالإضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي".

كما أكد الفرع على أن عمل المفتشات لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات، بل يمتد إلى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص، والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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