أخبار عاجلة

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة -
بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 ديسمبر -
إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا -
طهران تحذر واشنطن من "إثارة توتر" بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد -
حملة أمنية كبيرة بسبب حفل خطوبة في ألمانيا -
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة -
مسؤول ألماني: فولكس فاجن قادرة على التحول إلى التنقل الكهربائي -
إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إعلام رسمي: ملك البحرين تلقى لقاح كورونا

Print
إعلام رسمي: ملك البحرين تلقى لقاح كورونا إعلام رسمي: ملك البحرين تلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جنيف - (ا ف ب)

بادر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، بأخذ لقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم، أن ملك البحرين أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

شبكة عيون الإخبارية