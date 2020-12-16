إعلام رسمي: ملك البحرين تلقى لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

جنيف - (ا ف ب)

بادر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، بأخذ لقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم، أن ملك البحرين أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.