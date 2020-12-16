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الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أوروبا مطلع 2021

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الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أوروبا مطلع 2021 الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أوروبا مطلع 2021

مصراوي Masrawy

05:27 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جنيف - (ا ف ب)

قبل أيام من عيد الميلاد، حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من موجة جديدة من في أوائل 2021. وأوصت باتباع التدابير الوقائية للحد من انتقال الوباء والالتزام بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا.

حذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من "خطر كبير" لانتعاش فيروس كورونا في أوائل 2021. وأوصت بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام.

وأفادت المنظمة "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".

ونصحت أنه إذا كان ذلك ممكنًا، يجب أن تنظم اللقاءات في الهواء الطلق. وإذا كانت تجري في الداخل، فيجب الحد من عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى.

وسجّل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 53 بلدا من بينها ، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجل نحو 1,7 مليون إصابة جديدة بالإضافة إلى أكثر من 34500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ الأربعاء في العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا والحانات والمطاعم في المملكة المتحدة.

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