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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مساء اليوم الأربعاء، مبعوث جمهورية ⁧‫الكونغو الديمقراطية‬⁩ ألفونس نيتومبا، لبحث سُبُل دعم مصر للرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي‬⁩.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات مشتركة عقب اللقاء، وسيتطرق اللقاء حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تؤكد مصر مساندتها دائما للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح رئيس جمهورية الكونغو تشيسيكيدي بالاضطلاع بتلك المسئولية الهامة لقيادة العمل الافريقي المشترك خلال العام القادم