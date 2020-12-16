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3 دقائق مُصورة تلخص جهود شرطة على مدار يوم بالمحافظات

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3 دقائق مُصورة تلخص جهود شرطة التموين على مدار يوم بالمحافظات 3 دقائق مُصورة تلخص جهود شرطة على مدار يوم بالمحافظات

مصراوي Masrawy

05:20 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف؛ لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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