بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير بعض الأقسام العلاجية بـ"بنها الجامعي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق فإدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة يرافقه الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء وأساتذة كلية الطب ورؤساء الأقسام، أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعي، شملت "المرحلة الأولى لتطوير قسم الكلى - الحضانات الخارجية - العناية المتوسطة - قسم جراحة المخ والأعصاب - قسم الأشعة"، وذلك بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.

وأشار "السعيد"، خلال الجولة إلى أنه قد جرى تخصيص جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، فضلًا عن شراء أجهزة طبية جديدة للمستشفى، مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف أن أعمال التطوير التي شهدها المستشفى الجامعي خلال الشهور الماضية، شملت جميع الأقسام الطبية بالكامل دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، مؤكدًا أنه جرى أيضًا البدء في ميكنة العمل داخل المستشفى والتي بدأت بالتحصيل الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات بين العاملين والمترددين على المستشفى.

من ناحية أخرى تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة استعدادات المستشفى لاستقبال الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات صرفها.