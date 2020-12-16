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البعثة الأممية تشيد بقرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي

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البعثة الأممية تشيد بقرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي البعثة الأممية تشيد بقرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي

مصراوي Masrawy

05:26 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

طرابلس - (د ب أ)

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

واعتبرت البعثة، في بيان لها اليوم، توحيد سعر الصرف خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي، وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وفي هذا الشأن، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز: "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين، ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد، لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا، وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها".

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