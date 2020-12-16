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"مايكروسوفت" تكشف تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول في العام الجديد

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"مايكروسوفت" تكشف تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول في العام الجديد "مايكروسوفت" تكشف تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول في العام الجديد

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول فقط في مطلع العام الجديد 2021.

وأشارت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنه بعد الإطلاق الداخلي المحدود لهاتفها ذي الشاشتين "سرفس ديو"، فهي تخطط لإطلاق أوسع له في 4 دول بمطلع العام الجديد.

وقالت الشركة الأمريكية: إن الدول الأربع المحظوظة بإطلاق "سرفس ديو"، ستكون: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.

ووعدت مايكروسوفت بإطلاق الهاتف ذي الشاشتين الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" تباعا في باقي دول العالم خلال عام 2021.

وتقدم أيضًا "مايكروسوفت" لكل مستخدمي "سرفس ديو" هدية أخرى خلال عام 2021؛ حيث أضافت على الهاتف نسخة جديدة محسنة من تطبيق "تيك توك" تمت مراجعتها بحيث لا تحتوي على أي برمجيات خبيثة، ولا يمكن حظرها من قبل الأمريكية أو الصينية.

كما تم تعديل تصميم التطبيق بحيث يمكن تشغيله في إحدى الشاشتين واستمرار تصفح الإنترنت أو الكتابة على الوورد أو تصفح البريد الإلكتروني، وأن تشاهد "تيك توك".شركة مايكروسوفت الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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