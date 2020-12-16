رئيس جامعة الملك خالد: ميزانية 2021 تحمل مضامين الخير والنماء

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قال إنها تجسّد نجاح السياسة الاقتصادية للمملكة

رفع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، وما تضمنته من أرقام أثبتت متانة الاقتصاد السعودي، رغم ما شهده العالم هذا العام من تداعيات وتحديات اقتصادية على إثر جائحة كورونا.

وقال "السلمي": إن وجود قطاع التعليم في المرتبة الأولى من هذه الميزانية بميزانية 186 مليار ريال؛ بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.

وأضاف أن ذلك انطلاقًا من حرص القيادة على الاهتمام البالغ بمستقبل أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدراتهم التعليمية وإكسابهم المهارات التي تسهم في خدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وتؤهلهم لأن يكونوا مثالاً يحتذى به في التعلم والرقي في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن وجود قطاع الصحة أيضًا في مرتبة متقدمة من هذه الميزانية، يأتي تأكيدًا على أن صحة المواطن والمقيم من أولويات القيادة الرشيدة، في وطن يتجسد فيه مبدأ "الإنسان أولاً".

ونوه "السلمي" إلى نجاح السياسة الاقتصادية للمملكة التي جسدتها ميزانية حملت مضامين الخير والنماء، مشيدًا بما حظيت به مختلف القطاعات فيها من دعم واهتمام يعكسان حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في تعزيز مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وإيجاد الفرص الوظيفية أمام المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، لتحقيق التنمية الشاملة على كل الأصعدة والمستويات.

ودعا "السلمي" الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها ويحقق لها ما تطمح إليه من تقدم وريادة.رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي