"المقرن": كلمة خادم الحرمين تعطي انطباعاً عن السياسة الاقتصادية المتينة للدولة

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قال: الميزانية تؤكد على استمرار التنمية على قواعد راسخة

رفع رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ "2021".



وقال "المقرن": "كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وما تضمنته من شفافية ووضوح تعطي أفضل انطباع عن السياسة الاقتصادية المتينة للدولة، وتمنح الارتياح الكبير تجاه ما أُعلن في الميزانية من أرقام، وما صدر من قرارات وتوجيهات وتنظيمات".



وأضاف: "تعد خطوة من الخطوات التي يقودها – حفظه الله – في طريق التطوير والنمو، لتشمل كافة أجهزة الدولة دون استثناء وجميع مناحي الحياة للمواطن، مع الدفع بمواصلة مسيرة البناء والنهضة، مما يضمن – بإذن الله – استمرار التنمية على قواعد متينة وراسخة وثابتة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والإقليمية والدولية".



وتابع: "أكدت كلمة خادم الحرمين استمرار برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة؛ حيث يمثل ذلك الكثير من الحكمة والرؤية الثاقبة، ورسالة واضحة المعالم مفادها أنَّ التجديد لا يتوقف، وأنَّ مسيرةَ التنمية مستمرةٌ، وأن التطويرَ نهجٌ لن تتخلى عنه الدولة في سبيل التقدم والرقي مهما كانت الظروف وصعوبة المرحلة".

رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن