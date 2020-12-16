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غدًا.. للطيران تسير 57 رحلة دولية تقل 5800 راكب

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غدًا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية تقل 5800 راكب غدًا.. للطيران تسير 57 رحلة دولية تقل 5800 راكب

مصراوي Masrawy

04:59 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، غدًا الخميس، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5800 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نجامينا ، تونس، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، امستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا، جوهانسبرج، الخرطوم)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٨٠٠ راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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