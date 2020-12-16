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وزير يستعرض في السودان التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية

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وزير التموين يستعرض في السودان التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وزير يستعرض في السودان التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إنه سيتم وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كافة الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق، سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عُقدت اليوم الأربعاء، بين الجانبين المصري والسوداني برئاسة مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشهدت المباحثات، استعراض التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق، كما اتفق الطرفين على أهمية مواصلة الجهود التى من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وكذا مجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

ولفت المصيلحي خلال جلسة المباحثات، إلى خبرة الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

مؤكداً فى الوقت نفسه على أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.

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مصراوي Masrawy

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