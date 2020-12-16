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حملات لكسح مياه الأمطار بمدن دمياط

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حملات لكسح مياه الأمطار بمدن دمياط حملات لكسح مياه الأمطار بمدن دمياط

مصراوي Masrawy

04:42 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط، اليوم الأربعاء، حملات لكسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة بسبب سوء الطقس.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، تزامنًا مع تواصل فتح البوغاز، واستقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية، إذ جرى تداول 19 سفينة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلًا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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