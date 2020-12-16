وفاة مدرس في شبين الكوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين العاملين بمدرسة النهضة الحديثة الابتدائية في شبين الكوم، عقب وفاة أشرف سعيد، مُدرس رياضيات صباح اليوم الأربعاء، مقيم بقرية كفر المصيلحة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد 3 أيام من اكتشاف إصابته.

وقال مصدر لـ"مصراوي"، إن الفقيد حصل على إجازة قبل أسبوع لإجراء عملية قسطرة بالقلب، واكتشفوا إصابته بفيروس كورونا أثناء التحضير للعملية، وجرى إبلاغ جهة عمله بالإصابة، وتدهورت حالته وتوفي اليوم الأربعاء.

ونعت إدارة مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة الفقيد، مؤكدة أنه كان حسن السمعة ومشهود له بالخلق الطيب، وقدمت التعازي لأسرته، داعين الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.