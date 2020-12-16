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لافروف يتهم الغرب بالافتقار إلى "المعايير الأخلاقية" في واقعة نافالني

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لافروف يتهم الغرب بالافتقار إلى "المعايير الأخلاقية" في واقعة نافالني لافروف يتهم الغرب بالافتقار إلى "المعايير الأخلاقية" في واقعة نافالني

مصراوي Masrawy

04:44 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب بالتصرف على نحو غير أخلاقي، في واقعة تسميم المعارض الروسي البارز الكسي نافالني.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن لافروف قوله خلال زيارة له للعاصمة الكرواتية زغرب اليوم الأربعاء:" لقد اعتدنا أن تعلن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ببساطة في وسائل الإعلام اتهامات إلى سواء كان ذلك يتعلق بقراصنة أو بتسميم نافالني مرتين أو ثلاث مرات".

وأضاف لافروف أن الطريقة التي تم توجيه الاتهامات بها، تُظْهِر الافتقار إلى " أي معايير أخلاقية لدى شركائنا الغربيين"، وشكا من تفسير صمت موسكو بعد الكشف عن الحقائق المزعومة، على أنه اعتراف بالذنب في واقعة نافالني.

ويبدو أن تصريحات لافروف جاءت ردا على سؤال حول تقرير إعلامي ذكر أن نافالني تعرض للتسميم في آب/أغسطس أكثر من مرة، وكان الكرملين وكذلك نافالني نفسه قد نفيا صحة هذا التقرير ووصفاه بأنه عبث.

ويجري النقاش حاليا في روسيا وعلى الصعيد الدولي حول مقطع ظهر فيه نافالني أول أمس الاثنين واتهم فيه ثمانية موظفين بالاسم من جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف إس بي) بالمسؤولية عن تسميمه، وقد حصد المقطع أكثر من عشرة ملايين مشاهدة حتى بعد ظهر اليوم.

والتزم الكرملين حتى الان الصمت حيال الاتهامات الموجهة إلى روسيا، كما ألغى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إحاطاته الصحفية مؤقتا، ولم يتعرض لافروف في تصريحاته لهذه الاتهامات على نحو محدد.

وتوقعت وسائل إعلام أن يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الموضوع في مؤتمره الصحفي السنوي الكبير غدا الخميس.

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